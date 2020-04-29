Şeker İş'ten "Evde Kal" paylaşımı
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Şeker İş'ten "Evde Kal" paylaşımı

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çeken bir video yayınladı. Söz konusu görüntüler, sendika sosyal medya hesaplarından, "Evde Kal Türkiye", "Gıda ve Şeker İşçisi Seninle" hastagleri ile paylaşıldı.

Şeker İş'ten 'Evde Kal' paylaşımı
29.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:56

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Şeker-İş örgütlü olduğu işyerlerinde üyelerin başrolde olduğu bir video hazırladı.

Bu salgın günlerinde üretimin sürekli devam etmek zorunda olduğu gıda sektöründe çalışan fedakar işçilerin görüntülerinden oluşan klip sendika sosyal medya hesaplarından, "Evde Kal Türkiye", "Gıda ve Şeker İşçisi Seninle" hastagleri ile paylaşıldı.

Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü binlerce kez görüntülendi ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Şeker İş'ten 'Evde Kal' paylaşımı

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