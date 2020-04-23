Şeker-İş Sendikasından "mısır şurubu içeren gıdalardan uzak durun" uyarısı Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, mısır şurubu içeren gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hamit Dokuzlar, mısır şurubu içeren gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Dokuzlar yaptığı açıklamada, tatlandırıcı olarak kullanılan ve pancar şekerinden daha ucuz olduğu için tercih edilen mısır şurubu şerbetinin, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Tatlı alınırken mısır şurubu mu yoksa doğal pancar şekeri mi kullanıldığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dokuzlar, şöyle devam etti:

"Türk toplumu olarak tatlıyı seven bir milletiz. Bunu fırsat bilen bazı imalathaneler halkın sağlığını hiçe sayarak fazla kar etmek amacıyla genetiği değiştirilmiş mısırdan elde edilen yapay tatlandırıcı yani mısır şurubu kullanıp tatlı imal etmektedirler. Özellikle bu salgın günlerinde bağışıklığımızı düşürecek bu ucuz ve merdiven altı ürünlerden uzak durmalıyız. Mısır şurubu şerbetinin kalp ve damar sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiği, obezitenin tetikleyicisi olduğu, mide yanması ve gıda zehirlenmesine yol açtığı uzmanlar tarafından sıkça dile getirilmektedir."

Kaynak: AA