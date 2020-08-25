Şeker-İş Sendikası kadın üyeleri için eğitim düzenledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şeker-İş Sendikası kadın üyeleri için eğitim düzenledi

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Sendikamız, üyelerine sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlamak, çalışma hayatımızda kadın çalışanlara yönelik farkındalığı oluşturmak ve iş yerlerinde çalışma barışını sürdürmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Şeker-İş Sendikası kadın üyeleri için eğitim düzenledi
25.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:23

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Sendikamız, üyelerine sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlamak, çalışma hayatımızda kadın çalışanlara yönelik farkındalığı oluşturmak ve iş yerlerinde çalışma barışını sürdürmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Şeker-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Çalışma Hayatında Kadın Çalışanların Sorunları ve İş Yaşam Dengesi Oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılması ve İlk Yardım Eğitimi" toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle yapılan toplantıya, farklı illerden Şeker-İş üyesi kadınlar katıldı.

Sendika Genel Başkanı Gök, toplantının açılış konuşmasında, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlananlara acil şifalar diledi.

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin tespit edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gök, çalışmada emeği olanlara teşekkür etti.

Toplantıyı çalışma hayatında kadınların karşılaştığı sorunları ele almak için düzenlediklerini vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Sendikamız, üyelerine sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlamak, çalışma hayatımızda kadın çalışanlara yönelik farkındalığı oluşturmak ve iş yerlerinde çalışma barışını sürdürmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. İşçi sağlığının gözetilmesi, üretim kapasitesinin verimli olarak kullanılması, işçinin hem iş yerinde hem de sosyal hayatında sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Bu kapsamda üyelerimizi düzenlediğimiz eğitimlerle donatarak üstümüze düşenin en iyisini gerçekleştirme gayreti taşıyoruz."

Gök, kadının elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini ifade ederek, iş ve sendikal yaşamda da daha çok kadını görmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 3. Sayfa
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi 3. Sayfa
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Sinan Gümüş Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Şeker-İş Sendikası kadın üyeleri için eğitim düzenledi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:26:24. #1.15#
title