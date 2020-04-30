Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ten 1 Mayıs mesajı Açıklaması

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, hükümetten taleplerinin, salgın süresince ekonomik ve sosyal açıdan korumanın sosyal devlet ilkesine paralel olarak genişletilmesi olduğunu belirtti.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, hükümetten taleplerinin, salgın süresince ekonomik ve sosyal açıdan korumanın sosyal devlet ilkesine paralel olarak genişletilmesi olduğunu belirtti.

Gök, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu yıl 1 Mayıs'a buruk bir şekilde gireceklerini, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle meydanlardan uzak olarak emeğin bayramını karşılamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Gök, salgının işçi ve işveren ayırmadan tüm sosyal sınıfları olumsuz etkilediğini ancak üretim baskısı, işsizlik kaygısı ve gelir güvencesinin olmayışı gibi etkenlerin, işçilerin daha fazla etkilenmesine neden olduğunu anlattı.

Gök, "Bu noktada hükümetten talebimiz, işverenin insafına bırakılmış bir ücretsiz izin sistemi değil gerçek bir işten çıkarma yasağı getirilmesi, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının hafifletilmesi, salgın süresince ekonomik ve sosyal açıdan korumanın sosyal devlet ilkesine paralel olarak genişletilmesidir." diye konuştu.

Gök, şunları kaydetti:

"Bu 1 Mayıs'ta işçinin Anayasayla, uluslararası sözleşmelerle ve yasalarla güvence altına alınmış olan sendikal örgütlenme hakkının ihlal edilmesine, insan onuruna yaraşır bir yaşamın temelini oluşturan sürekli istihdam yerine ikame edilen geçici işçilik ve kiralık işçiliğe, Kovid-19'un işçi sınıfında açtığı sosyal ve ekonomik yaralara, açlık sınırının altında ücretlere, iş cinayetlerine, çocuk işçiliğine, kayıt dışılık nedeniyle sosyal güvence yoksunluğuna, emeğin ekonomik ve sosyal haklarının her türlü ihlaline karşı sesimizi her türlü platformdan yükselteceğiz."

İş kazalarında ve meslek hastalıklarında, 1 Mayıs kutlamalarında ve salgın sürecinde hayatını kaybeden tüm işçileri rahmet ve saygıyla andıklarını belirten Gök, "Tarihi işçi sınıfı mücadelesine altın harflerle yazılmış örneklerle dolu olan Şeker-İş Sendikası olarak, bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerinin tam olarak benimsendiği yarınlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA