Şeker-İş Sendikası Amasya Şube Başkanlığına yeniden Keskin seçildi

Şeker-İş Sendikası Amasya Şubesi 21. olağan kongresi yapıldı.

Amasya Şeker Fabrikasının Suluova tesislerindeki salonunda tek liste ile yapılan kongrede tek aday olan mevcut başkan Bahtiyar Keskin, oylamaya katılan 103 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden göreve seçildi.

Yönetim kurulu ise Rasim Kaya, Salih Arabacı, Süleyman Göktaş ve Sebahattin Kuzucu'dan oluştu.

Keskin, kongreye katılanlara teşekkür ederek, "Tekrar göreve seçilmekten dolayı mutluyum. Bu göreve layık olmak için gayret göstereceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan