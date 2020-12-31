Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten yeni yıl mesajı Açıklaması

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker sanayisinde sürdürülebilir üretim için yıllarını Türkşeker'e vermiş deneyimli geçici işçi kardeşlerimizin yeni yıldan hak ettikleri kadrolara alınmaları en büyük beklentimizdir.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker sanayisinde sürdürülebilir üretim için yıllarını Türkşeker'e vermiş deneyimli geçici işçi kardeşlerimizin yeni yıldan hak ettikleri kadrolara alınmaları en büyük beklentimizdir." ifadesini kullandı.

Gök, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2020'nin dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçtiğini ve salgın sürecinin olumsuz etkilerinin her alanda hissedilmeye devam ettiğini belirtti.

Emekçilerin salgının etkisi altındaki krizde de memleket sevdasıyla üreterek var olma mücadelesi verdiğini ifade eden Gök, bu süreçte başta sağlık çalışanları ve gıda işçileri olmak üzere, zorunlu sektörlerde bütün işçilerin sahada olduğuna dikkati çekti.

Gök, salgının ülkelerin öncelikle gıda konusundan kendi kendine yetebilmesinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Salgının ithal ham maddeye dayalı bir gıda ve tarım üretim modelinin barındırdığı imkansızlıkları da ortaya koyduğunu belirten Gök, şunları kaydetti:

"Gıda ve tarım sektörlerini yeniden ele alma gereksinimi ortaya çıkmış, yeniden yapılanma arayışı tezahür etmiştir. Ülkemizde şeker sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni bir stratejik açılım ihtiyacının yanında, stratejik ürünlerin özel sektör iradesiyle değil, devlet eliyle, çalışan ve üretici organizasyonunda üretilmesinin önemi de ortaya çıkmıştır.

Şeker sanayisinde sürdürülebilir üretim için yıllarını Türkşeker'e vermiş deneyimli geçici işçi kardeşlerimizin yeni yıldan hak ettikleri kadrolara alınmaları en büyük beklentimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık