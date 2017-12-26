Şeker-İş Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul: 'Şeker Kurumunun Kapatılması Tadımızı Kaçırdı'

Pazar günü yayınlanan kanun hükmünde kararname ile Türkiye'nin uzun yıllardır gündeminde olan şeker konusunda da kritik bir adım atıldı.



KHK'ya göre Şeker Kurumu kapatılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlandı.



Şeker-İş Bor şube Başkanı Celal Tuğrul, Şeker piyasasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 4634 sayılı Şeker Kanunuyla kurulan Şeker Kurumunun kapatılması pancar tarımına ve yerli üretime vurulan darbe olduğunu söyledi.



Ülkenin şeker ihtiyacını çıkmaza sokacak



Pancar ve şeker yan katma değerlerinden ülkemiz yoksun kalacağını ifade eden Tuğrul şunları söyledi: "Türkiye de şeker talebinin yurt içi üretimle karşılamak amacıyla kaynaklarımızın sürekli ve dengeli şekilde karşılanmasını denetleyen bir kurumun kapatılması ve Bakanlık eliyle yürütülmeye çalışılması Şekerden, Paydaşların iradeleri ile çözüm üretiminden uzaklaştırılması ülkemiz şeker ihtiyacını çıkmaza sokacaktır. Şeker üretiminin, kimyevi ve yapay Tatlandırıcıların denetim ve kontrolü zorlaşacaktır. Zaten dünya ülkelerinde en fazla yüzde 2 olan tatlandırıcı kotası bizde yüzde 10 ile yüzde 15 arasında seyretmektedir. İnsan sağlığına zararlı bu yapay Tatlandırıcıların kontrolü yapılamayacaktır. Şeker fabrikalarında şeker stokları oluşacak pancar tarımı yapılamaz olacak. Pancar ve şeker yan katma değerlerinden ülkemiz yoksun kalacaktır. Sendikamız 13 yıl önce kapatılma kararına karşı yargıya taşımış Anayasa ve Danıştay Kararları, Şeker Kurumu'nun bağımsız idari otorite vasfının ortadan kaldırılmasının hukuka uygun olmayacağını göstermiştir. Yargının kapatılmasını sakıncalı bulduğu bir kurumun kapatılması Şeker sektörünün yok olmakla karşı karşıya geleceği anlamını taşımaktadır. Bağımsız bir kurum olan Şeker Kurumu eleştirilebilecek uygulamalarına rağmen şeker sektörünün organizasyonunda temel bir öneme sahiptir. 17 aydır Şeker Kurumuna atama yapılmaması kayıt dışılık ve denetimsizlik baş göstermesine sebebiyet vermekteydi. İhracatçı firmaların ve tatlandırıcı üreten firmaların şeker kurumunun kapatılmasını olumlu karşılaması insan sağlığımız açısından ve pancar şekeri üretimi açısından verdiğimiz tepkinin ne kadar isabetli olduğunun kanıtıdır. Yabancı ülkelerin Mısırları ülkemizde tatlandırıcıya dönüşecek pancar tarımı yok olacaktır. Sendikamız ülke menfaatleri ve şeker üretim devamlılığı ve tatlandırıcı firmalarına meydanı boş bırakmamak adına halkımızı şeker kurumunun kapatılmasının sakıncaları hususunda duyarlı olmaya biran evvel bu yanlıştan dönülmesi hususunda halkımızı ve siyasilerimizi uyarmaktadır" - NİĞDE