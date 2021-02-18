Şeker-İş Başkanı Gök, AYM'nin yetki tespiti davasının uzun sürmesi nedeniyle verdiği ihlal kararını değerlendirdi Açıklaması
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Şeker-İş Başkanı Gök, AYM'nin yetki tespiti davasının uzun sürmesi nedeniyle verdiği ihlal kararını değerlendirdi Açıklaması

18.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:10
Şeker-İş Başkanı Gök, AYM'nin yetki tespiti davasının uzun sürmesi nedeniyle verdiği ihlal kararını değerlendirdi Açıklaması

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Anayasa Mahkemesinin (AYM) yetki tespiti davasının uzun sürmesi nedeniyle yaptıkları bireysel başvuruda, "sendikal hakkın ihlal edildiği" yönündeki kararını, "çalışma hayatı açısından dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Anayasa Mahkemesinin (AYM) yetki tespiti davasının uzun sürmesi nedeniyle yaptıkları bireysel başvuruda, "sendikal hakkın ihlal edildiği" yönündeki kararını, "çalışma hayatı açısından dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Gök, yazılı açıklamasında, İstanbul merkezli bir firmanın Afyonkarahisar'daki fabrikasında 2014'te örgütlendiklerini anımsattı.

Yetki tespitine itiraz talebiyle açılan ve yaklaşık 4 yıl süren dava nedeniyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yer alamadıklarını belirten Gök, şunları kaydetti:

"Sendikal haklarımızı kullanamadığımız için Anayasa Mahkemesine başvurduk. Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan kararıyla sendikamızın başvurusunun kabul edilebilir olduğuna, sendikal hakkının ihlal edildiğine ve tarafımıza 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bu kararı, çalışma hayatı açısından dönüm noktası olarak görüyoruz. Karar, makul süreyi aşan, sürüncemede bırakılan tüm yetki davalarında, devletin pozitif yükümlülüğü ihlal ettiği anlamına geliyor. Sendikamızın haklı mücadelesi, çalışma hayatı için büyük bir kazanım oldu. Bu noktada, bu tür kararların çoğaltılması, yıllarca süren yetki davalarına maruz bırakılan sendikaların kullanabileceği yeni bir hukuki aracın varlığı anlamına gelmekte."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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