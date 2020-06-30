Şeker hastası yaşlı adam evinde ölmüş olarak bulundu
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Şeker hastası yaşlı adam evinde ölmüş olarak bulundu

Karaman'da şeker hastası yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölmüş olarak bulundu.

Şeker hastası yaşlı adam evinde ölmüş olarak bulundu
30.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:33

Karaman'da şeker hastası yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölmüş olarak bulundu.

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 44. Sokak'ta bulunan Adıgüzel Apartmanının 3'ncü katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Hüseyin Rahmi Aksoy'dan (76) haber alamayan yurtdışındaki yakınları telefonla polisi arayarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak eve girdiğinde Aksoy'un kanepede hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aksoy'un üç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Aksoy'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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