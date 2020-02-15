: Şeker hastası 4 saatlik kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı

15.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:41

Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan şeker hastası Yıldız Bağan, 4 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre mesafede yolu kardan kapanan Çimen Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Bağan şeker komasına girdi.

Bağan'ın yakınları 112'iyi arayarak yardım istedi. Mahalleye gidemeyen sağlık ekiplerine yolu açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ile Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Yaklaşık 4 saatlik zorlu mücadelenin ardından yolu açılan mahalleye ulaşan sağlık görevlileri, burada ilk müdahalenin ardından Bağan'ı ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavi altına alınan Bağan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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