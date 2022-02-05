Şeker hastalarının tercihi karadut pekmezi

AYDIN (İHA) - Aydın'da çoğunlukla dağlarda yetişen karadutlar, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülürken, doğal yollarla elde edilen karadut pekmezi ise özellikle şeker hastaları tarafından tercih ediliyor.

Özellikle Aydın'ın dağ köylerinde yetişen ve asırlardır devam eden yöntemlerle pekmeze dönüştürülen karadutlar, birçok vatandaşın tercihi haline geldi. Birçok hastalığa faydalı olduğunu bilinen karadut pekmezi, özellikle şeker hastaları tarafından tercih ediliyor. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen karadut pekmezini vatandaşların şurup niyetine tüketebildiğini ifade eden 42 yıldır pazarcılıkla uğraşan Duran Doğan; "Karadut ekseriyetle yaylalarda yetişir. Doğal bir ürün olması sebebiyle bundan yapılan pekmez de birçok hastalığa iyi gelir. Normal üzüm pekmezi tatlıdır ama bu biraz daha mayhoş olur. Ağız, mide ve bağırsak yaralarına birebirdir. Özellikle şeker hastaları tarafından çok tercih ediliyor. Tatlı değil biraz mayhoş olduğu için kullanılıyor. Bir çok müşterim karadut pekmezi almaya gelir, şurup gibi tüketilir. Karadut pekmezini bilmeyenler ise bu nasıl bir şey diye soruyorlar. Ben de kapağını açıp doğallığını gösteriyorum. Taneleri içinde olur. Doğallığı ile birçok hastalığa iyi gelir" dedi. - AYDIN