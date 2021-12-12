Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher" - Haberler
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Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"

Şeker hastalarının favorisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Genellikle şeker hastalarının tercihi "küçük mücevher" olarak bilinen kamkat meyvesi, Eskişehir tezgahlarındaki yerini aldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Genellikle şeker hastalarının tercihi "küçük mücevher" olarak bilinen kamkat meyvesi, Eskişehir tezgahlarındaki yerini aldı.

Türkiye'nin güney illerinde yetişen kamkat, turunçgiller içinde küçük mücevher olarak adlandırılıyor. Dünyada kabuğuyla tüketilen tek narenciye olan meyvenin özellikle şeker hastaları tarafından sıklıkla tercih edildiği, hatta tüketildiğinde insülin iğnesi kullanmaya bile gerek duyulmadığı söyleniyor.

Eskişehirli manav Emin Özkaya, yılın bu dönemlerinde toplanan kamkatın Eskişehir'de yaklaşık 5-6 yıldır bilindiğini belirtti. Meyvenin özellikle şeker hastaları tarafından tercih edildiğini aktaran Özkaya, "Bu senenin kamkatı yeni başladı. Kilosu 30 TL. Mersin'den geliyor. Eskişehir'de 5-6 senedir satılıyor. Önceden bilinmiyordu. Şeker hastalarına çok faydası var, özellikle insülin kullanan vatandaşlar bunu yedikleri zaman rahatladıklarını söylüyorlar. Mevsim sonuna kadar bunu yiyorlar. 1 veya 1 buçuk ay sürüyor. Bu süre zarfında iğne yemeden bu meyve ile geçinen insanlar var. Gelip bana söylüyorlar ve çok çok alıyorlar. Günde 5-6 tane tüketiyorlar. Kabuğu tatlı, içi limon gibi ekşidir. Kabuğuyla tüketiliyor. Bunun reçelini de yapıyorlar, daha değişik yerlerde de kullanıyorlar. Bu memleketimizde yetişiyor, bunun ağacı bodurdur. Yurtdışına da gönderiliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Şeker hastalarının favorisi küçük mücevher

Şeker hastalarının favorisi küçük mücevher

Şeker hastalarının favorisi küçük mücevher

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