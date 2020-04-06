Şeker hastalarına 'korona virüsü' uyarısı
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Şeker hastalarına 'korona virüsü' uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Korona virüsü enfeksiyonu en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor.

06.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:35
Şeker hastalarına 'korona virüsü' uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Korona virüsü enfeksiyonu en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor. Süresi 5-10 yılın üzerinde olan, 35 yaş üzeri tip-1 diyabetik hastalar ile 45 yaş üzeri tip-2 diyabetli hastaların daha çok dikkati olması gerekiyor" dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlarından Uzm. Dr Feyzi Gökosmanoğlu korona virüsü enfeksiyonunun diyabet, kalp, akciğer gibi kronik hastalıklarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda daha kötü seyrettiğine dair veriler mevcut olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

Sağlıklı kalmaya her zamankinde daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Feyzi Gökosmanoğlu, "Korona virüsü enfeksiyonunun diyabet, kalp, akciğer gibi kronik hastalıklarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda daha kötü seyrettiğine dair veriler mevcut. Kovid-19 enfeksiyonu en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor. Süresi 5 - 10 yılın üzerinde olan, 35 yaş üzeri tip-1 diyabetik hastalar ile 45 yaş üzeri tip-2 diyabetli hastalarının daha çok dikkati olması gerekiyor" diye konuştu.

Şeker hastalarına uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Gökosmanoğlu, "Bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi korona virüsü enfeksiyonunda da iyi kan şekeri kontrolünün sağlanması enfeksiyon riskini ve şiddetini azaltmada en önemli nokta. Hastalarda kan şekeri kontrolü demek, açlık kan şekeri, yemeklerden önce bakılan şekerin 80-130 mg/dl civarında, tokluk kan şekerinin ise, yemeklerden 2 saat sonra bakılan kan şekeri seviyesinin 160 mg/dl altında olmasıdır. Bütün dünyada en iyi kan şekeri takibi evde parmak ucundan kendi kendimize ölçtüğümüzle sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Kan şekerinin 250-300 mg/dl'nin üzerinde sürekli seyretmesi halinde hastaların öncelikle doktoruna ulaşması gerektiğini belirten Gökosmanoğlu, bu durumun çok önemli olduğunu vurgulayarak, bir sağlık kuruluşuna veya bir diyabet hemşiresine telefon ile ulaşmak gerektiğine değindi.

Bağışıklık sistemi için de önerilerde bulunan Dr Feyzi Gökosmanoğlu, "Yeterli sıvı tüketelim. İlaçlarınızı ihmal etmeyin, evde yedek ilaç, gıda bulundurun. Kan şekeri yeterli dengede değilse ilaç ve insülin dozu doktorunuza danışılarak artırılabilir. Uykunuzu ihmal etmeyin. Mevsiminde tüketilen taze sebze, bol salata, meyve tüketilmesi, bol miktarda kabuklu baklagiller, tahıllar, fındık ve fıstık tüketilmesi gerekiyor. Günde yaklaşık 45 dakika kadar ev içinde mümkün olduğu kadar hareket edin" ifadelerini kullandı.

Diyabet hastalarının zatürreye de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Feyzi Gökosmanoğlu, "Diyabetli hastaların zatürreye yakalanma riski diğer insanlara kıyasla daha yüksektir. Bu hastalara grip ve zatürre aşılarının yapılması önemlidir. Özetle kan şekeri düzenlendiği zaman Kovid-19 ve diğer enfeksiyonlar ile hastalanma riskimiz diğer insanlardan fazla olmayacaktır" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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