'Şeker hastaları pandemi sürecinde kontrollerini aksatmamalı'
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'Şeker hastaları pandemi sürecinde kontrollerini aksatmamalı'

06.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:13
'Şeker hastaları pandemi sürecinde kontrollerini aksatmamalı'

ANKARA'da Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyd Anıl, "Diyabetli hastaların kontrollerinin aksaması, kan şekeri ayarlarını bozarak, kısa ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

ANKARA'da Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyd Anıl, "Diyabetli hastaların kontrollerinin aksaması, kan şekeri ayarlarını bozarak, kısa ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastaların pandemi sürecinde de kan şekeri ayarlarını kontrol altında tutabilmeleri için doktorlarına uzaktan erişim sağlayabilmeleri önem taşıyor" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Cüneyd Anıl, diyabette düzenli takibin önemini, hastaların pandemide alması gereken önlemleri ve dijital uygulamalarla uzaktan hasta takibi hakkında bilgi verdi. Diyabetli hastaların kontrollerinin aksamasının kan şekeri ayarlarının bozulmasına yol açacağını söyleyen Anıl, "Diyabet yani şeker hastalığı, pandemi sürecinde düzenli kontrolleri aksatılan kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Diyabetli hastaların kontrollerinin aksaması, kan şekeri ayarlarını bozarak, kısa ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastaların pandemi sürecinde de kan şekeri ayarlarını kontrol altında tutabilmeleri için doktorlarına uzaktan erişim sağlayabilmeleri önem taşıyor. Covid-19 gerçekten ciddi bir enfeksiyon ve inflamasyon, çok ciddi bozukluklara yol açabiliyor. Muhtemelen diyabetli hastalarımız, bu virüsü daha kolay alıyorlar. Daha önemlisi, diyabet zaten kan şekeri ayarsızlığı nedeniyle genel olarak bir bağışıklık zafiyeti yaratabiliyor. Bundan dolayı viral yük, yani bireyin aldığı virüs yükü daha fazla olabiliyor. Eğer diyabet hastamız kontrollüyse, periyodik kontrollerini erteletebilir. Buradaki en önemli ayrıntı, kan şekeri takiplerini düzenli yapmalılar. Mümkünse hekimlerine uzaktan erişmeye çalışmalılar. Kan şekerinin düzenli gitmesi için yaşam tarzı düzenlemeleri, diyet ve egzersiz çok büyük önem taşıyor. İlaçlarını düzenli kullanmaları da önemli" diye konuştu.

'GÜVEN ONLİNE DOKTOR' HİZMETİ

Anıl, pandemi döneminde diyabet hastalarına 'online doktor' hizmetinin sağlayacağı fayda ile ilgili de, "Özellikle bu tip dönemlerde, uzaktan hekime ulaşma konusu çok daha önem taşıyor. Hastanemizin 'Güven Online Doktor' hizmeti sayesinde hastalarımızı riske atmadan bu süreçleri yönetebiliyoruz. Önceden takip ettiğimiz hastalar, kan şekeri ölçümlerini bize bu sistemle bildirebiliyorlar. Kan testi alınması gerektiği zaman, hastaneye gelmeden evde bakım hizmetlerimizle testlerini evde yaptırabiliyorlar. Hastalarımızla yaptığımız online görüşmelerle kan şekeri gidişatlarını evdeki ölçümlerle bize bildiriyorlar ve gerçekten bir tetkik yapılması gerekiyorsa evde bakım ekiplerimizi yönlendirerek gerekli testlerinin hijyenik ve her türlü pandemi önlemine dikkat edecek şekilde alınmasını sağlıyoruz. Laboratuvarlarımızda değerlendirdikten sonra hastalarımıza yine online görüşme ile geri bildirimde bulunuyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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