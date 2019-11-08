08.11.2019 02:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 02:55

Şeker hastaları için özel kayısılı çikolata

Malatya'da kız istemede şeker yerine kayısı çikolatası tercih ediliyor

MALATYA - Dünya kayısı başkenti Malatya'da şeker hastaları da unutulmadı. Dönerinden, sabununa, tatlısından, parfümüne kadar bir çok üründe kullanılan kayısı artık şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği çikolataya dönüştü.Yoğun ilgi gören kayısılı çikolata, kız istemelerde de şeker yerine tercih ediliyor.

Kentte 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısı bir çok gıdanın da ham maddesi oldu. Büyük bölümü yurt dışına ihracat edilen kayısı, kentte de bir çok pazarda tüketiciye sunuluyor. Gıda sektörünün yanı sıra sabun ve yüz kremi gibi maddelerde de yer alan kayısı, dondurma, kayısı döneri, kayısı tatlısı gibi farklı tatlarda da vatandaşın sofrasına giriyor. Malatya kayısısı şimdi de çikolatayla özellikle şekerden uzak duran diyabet hastalarının yeni gözdesi oldu. Gün kurusu kayısının çekirdeğinin de kullanıldığı çikolatalar, glikozsuz olması nedeniyle diyabet hastaları rahatlıkla tüketebiliyor.

Malatya'da kayısılı çikolata satışı yapan Serhat Keskin, son dönemlerde kayısılı ve çekirdekli çikolatalarına talep olduğunu belirterek, "Kayısılı çikolata karışımında gün kurusu çekirdek de kullanıyoruz. Tamamen glikozsuzsuz, doğal bir ürün. Çikolata yenildiği zaman ağızda harika bir tat bırakıyor. Çikolatalarımız, bihterli, sütlü ve fil dişi olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Özellikle Bihter çikolatalarımızı şeker hastalarının rahat bir şekilde tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Şeker olmadığı için yedikleri zaman herhangi bir rahatsızlık vermiyor" ifadelerini kullandı.

Kız istemelerde gözde

Yoğun ilgi gören kayısı çikolataları, Malatya'daki kız isteme merasimlerinin de gözdesi oldu. Damat tarafının şeker yerine tercih ettiği kayısılı çikolata, çiçekle birlikte kız evine götürülüyor. Keskin, "Malatya çikolatası olarak patenti bize ait. 'Allah'ın emri Peygamberin Kavliyle kızınızı istemeye geldik' yazılı kutularımız ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu ürünler şekersiz ve doğal olduğu için günün her saatinde yenilir, tercih edilen ürünlerdir" diye konuştu.

Fiyatların da çok uygun olduğunu belirten Keskin, "Çekirdekli çikolatanın kilogramı 45 lira. Kayısılı çikolatanın kilogramı ise 40 lira. Ürünlerde çekirdekleri ve kavrulmuş olan çekirdekleri kullanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA