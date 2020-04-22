Şeker hastaları da baklava yiyebilecek İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen ve mor sebze-meyvelerin kullanıldığı formülle üretilen baklava; şeker hastalarının baklava yemesini mümkün kılıyor.

İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen ve mor sebze-meyvelerin kullanıldığı formülle üretilen baklava; şeker hastalarının baklava yemesini mümkün kılıyor. Kaynak: Dunya.com