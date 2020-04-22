Şeker hastaları da baklava yiyebilecek
İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen ve mor sebze-meyvelerin kullanıldığı formülle üretilen baklava; şeker hastalarının baklava yemesini mümkün kılıyor.
22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen ve mor sebze-meyvelerin kullanıldığı formülle üretilen baklava; şeker hastalarının baklava yemesini mümkün kılıyor.
Kaynak: Dunya.com