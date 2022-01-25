Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Güncel

Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Şeker Gölü, yağan kar ile beraber güzel görüntüler oluşturdu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Şeker Gölü, yağan kar ile beraber güzel görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Şeker Gölü, karın yağmasıyla beraber eşsiz bir güzelliğe büründü. Erciyes Dağı ile birlikte havadan çekilen gölde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gölün bir kısmı buz tutarken, ördeklerde kalan kısımlarda suyun tadını çıkardı.

Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği

Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği

Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

Kocasinan, Kayseri, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title