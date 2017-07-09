Şeker Fabrikası'nın Koku Yayan Havuzu Tepki Çekiyor

Kars Şeker Fabrikası'nın atık su havuzu etrafa yoğun koku saçıyor. Kokudan Harakani Hastanesi'nde yatan hastalarda etkileniyor.



1993 yılında hizmete açılan Şeker Fabrikası geçen süre içerisinde bulunduğu bölgenin imara açılmasıyla birlikte etrafında okullar, konutlar, hastane ve iş merkezleri yapıldı. İnsanların bölgeye yerleşmesiyle birlikte Şeker Fabrikası'nın havuzundan etrafa yayılan pis ve ağır koku vatandaşları rahatsız etmeye başladı.



Pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar ise yetkililerden bu havuza çözüm bulmasını itiyor. Pis koku özelikle Şeker Fabrikası'nın havuzunun hemen yanı başında bulunan Haydar Aliyev Lisesi ile Harakani Devlet Hastanesi'ni etkiliyor.



Şeker Fabrikası'nın havuzunun bulunduğu bölgede yükselen inşaatlarda çalışan vatandaşlar ise en çok kokudan etkilenen kesim oldu. İnşat çalışanlarının işe kokudan dolayı gelmediğini belirtilirken, havuzun kokusunun önüne geçilmesi için üzerinin kapatılması gerektiğine dikkat çektiler. - KARS