Şeker Fabrikalarının Özelleştirmesinde Kayseri Şeker'den Büyük Katkı

Kamuya ait Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi aşamasında Şeker sektörünün tek temsilcisi olarak katılan Kayseri Şeker'in farkı ihale sürecinde bir kez daha teyit edildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yapılan dört ihaleden üçüne katılan Kayseri Şeker'in katıldığı ihalelerde fiyatlar oldukça yükseldi. İhalesine katılmadığı Sorgun Şeker Fabrikası için ise fiyat oldukça düşük kalması Kayseri Şeker'in farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk etapta yapılan dört şeker fabrikasının ihalesi sonrasında açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 14 Şeker Fabrikasından dört tanesinin ihalesi bitti. Biz yine tekliflerimizi vereceğiz ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İstiyoruz ki Şeker Fabrikaları çiftçinin kuruluşları, çiftçinin olması gereken kuruluşlar, çiftçinin elinde olsun bunu en iyi, en doğru şekilde yöneteceklerin elinde olsun ama makul bir fiyattan olsun. Anormal bir fiyatla bunların çalıştırılmasının sürdürülebilmesini mümkün görmüyoruz. Eğer makul fiyattan kısmet olursa Şeker Fabrikalarından almak istiyoruz dedi..

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Bor, Kırşehir, Çorum ve Sorgun Şeker Fabrikalarının ihaleleri gerçekleştirildi. Biz bu dört fabrikanın ihalelerinden üç tanesine girdik. Kayseri Şeker olarak ve bunlar için daha öncesinden yapmış olduğumuz değer tespiti istikametinde fiyatlar ortaya koymaya çalıştık. Gerek Bor açısından gerek Kırşehir açısından gerekse Çorum açısından fiyatlar bizim beklentilerimiz üzerinden cereyan etti. Mesela Bor Şeker Fabrikası için 125 milyon lira, Kırşehir için 80 milyon civarında, Çorum için de yaklaşık 110 milyon civarında fazla fiyat olduğu kanaatindeyiz.

Çünkü Şeker Fabrikası darphane değil altın basan bir yer değil şekerin içinde altın tozu da yok. Sonuçta çiftçinin emeği en iyi şekilde değerlendirilmeye çalışılıyor ve buradan kıt kanaat zor şartlarda bir para kazanılıyor. Düşünün 500 milyon bir kaynak oraya aktarıldığı zaman bu günün banka faizleri üzerinden en az yıllık 75 milyon faiz tutacak demektir. Böyle bir paranın kazanılması bu fabrikalarda mümkün değildir. Bu fiyatı verenler mutlaka bunun hesabını yapmışlardır. Biz onlara bir şey demiyoruz. Biz hesabımızı kendi açımızdan değerlendirerek ifade ediyoruz. Sonuçta biz çiftçinin emanetçisiyiz. Çiftçinin fabrikalarının yöneticisiyiz ve çiftçinin parasını da en doğru şekilde kullanmakla, biz bu emanete doğru sahip çıkmakla mükellefiz bu sorumluluk içerisinde hareket etmeye çalıştık.

Şunun özellikle altını çizmekte fayda var. Sektörün tek temsilcisi olarak Kayseri Şeker Fabrikası bu ihalelere girdi ve Kayseri Şeker Fabrikasının bu ihalelerde rol alması en son Sorgun ihalesinde zaten kendisini gösterdi. Biz girmediğimiz için fiyat oldukça düşük kaldı. Bizim girmiş olduğumuz ihalelerde fiyatlar oldukça yükseldi. En azından biz Şeker Fabrikalarını alamasak da ki, daha bu onaylanıp onaylanmayacağı rekabetten nasıl bir sonuç çıkacağı belli değil. Biz girdiğimiz üç ihalede de ikinci olduk eğer birinciler olaki bir şekilde alamayacak olurlarsa zaten ikinci olarak bize de bir hak doğmuş oluyor. Bunun yanında aynı zamanda devletin hazinesine de önemli bir katkı sağladığımızı, bu yönüyle en azından sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.

Biz inanıyoruz ki Türkiye'de bu işi en iyi şekilde başaran kesim Kayseri Şekerin gerek çiftçisi, gerekse çalışanlarıdır. Biz çiftçimizin ve çalışanlarımızın bu başarısı Türkiye'deki diğer bölgelere de sirayet etsin ve onlarda bu başarıdan faydalansınlar, örnek uygulamaları oralarda da yapmak isteriz. Kısmet hakkımızda belki böyle hayırlıdır bilemiyoruz Allah hayırlısını versin diyorum alanlara da inşallah başarılı çalışmalar diliyorum. Asıl olan bu fabrikaların çiftçinin ürününü değerlendirecek şekilde çalışmasıdır. İnşallah ümit ediyorum başka bir anlayışla bu fabrikalar alınmıyordur. Çalıştırmak amacıyla alınıyordur ve bu şekilde devam eder. Çünkü şeker sektörü stratejik bir sektör şeker ürünü stratejik bir ürün Türkiye'de mutlaka şeker sektörünün varlığını sürdürmesine ihtiyaç var pancar çiftçisinin yaşamasına ihtiyaç var şeker fabrikalarının yaşamasına ihtiyaç var bu anlayış içerisinde inşallah başarılı çalışmalar sürdürürler bunu da temenni ediyorum.

Kayseri Şeker bir birlik bütünlük içerisinde bu işi yapıyor. Biz bu kararı verirken çiftçilerimizle çiftçi meclisimizle de istişare ederek bu kararı verdik. Onların tam desteği ile bu ihalelere katılma kararını verdik. Buraya onların gücünü arkamızda hissederek geldik. Beklediğimizin çok üzerinde fiyat vermemiz de zaten onlardan almış olduğumuz bu güç ile gerçekleşti. Onlardan aldığımız bu güçle Yönetim Kurulumuzun birliği bütünlüğü içerisinde tüm Kayseri Şekerin birliği bütünlüğü içerisinde diğer ihalelerde daha başarılı olacağımızı ümit ediyorum dedi.

Özelleştirme ihalelerine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Av. Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik ile birlikte Özelleştirme ihalelerine Özelleştirme heyeti olarak tam kadro katıldılar. - KAYSERİ