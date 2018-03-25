Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesine Tepki

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için ilana çıkılması protesto edildi.

Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi amacıyla ilana çıkılmasına karşı Trakya Şeker Platformunca yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş için ellerinde Türk bayrakları ve "Şeker Vatandır, Vatan Satılamaz", "Alpullu Işıktır Söndürme", "Şeker Pancarı Evet, Nişasta Bazlı Şeker Hayır" yazılı dövizlerle Hükümet Konağı Meydanı'nda toplanan grup, İstanbul ve Fatih caddeleri güzergahını izleyerek sloganlarla Kongre Meydanı'na kadar yürüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, şeker fabrikalarının işçinin ve üreticinin olduğunu söyledi.

Türkiye'de şeker fabrikalarının Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Adnan Menderes tarafından kurulduğunu ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Atatürk 1926 yılında Alpullu'da şeker fabrikasını kurmuş. 1926'da Uşak'ta kurmuş. Türkiye'nin her bir yanına bu fabrikaları yaymış. İsmet İnönü, Adnan Menderes de yeni fabrikalar kurmuş. Şeker hepimizin ortak meselesi ve ortak sorunudur. 1926'da Trakya'da Türkiye'nin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk Alpullu Şeker fabrikasına geldiğinde 'Şeker fabrikası sayısını 20'ye çıkmaz, şekeri ekmek kadar alınır hale getiremezsek gürbüz çocuklara hasret kalacağız' yazmış. Cumhuriyet kurulduğunda her yüz 100 bebekten 80'i ölüyormuş. Şeker sadece Anadolu'nun dünyaya var olduğunu göstermemiş doğan çocukların hayatlarını da kurtarmış."

Şeker fabrikalarının satışına "dur" dediklerini ifade eden Ağbaba, "Şeker fabrikalarının kökü vatan toprağında. Şeker fabrikalarını çalıştıran üreticiler Trakyalı, işçiler de buradan. Onlar da dışarında gelmedi bu topraklardan büyüyüp yetişmiş insanlar. Hepsi yerli ve milli. Bundan daha yerli ve milli bir kuruluş bulamazsınız." dedi.