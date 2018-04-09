Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi Kararı

Kastamonu Şeker Fabrikası işçileri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını protesto etti.

Fabrika önünde toplanan çalışanlar adına konuşma yapan Hülya Ekici, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Kastamonu Şeker Fabrikasında 12 ay sürekli çalışan 95 işçinin bulunduğuna işaret eden Ekici, "Umutlarımız 1 milyondan fazla teşerona kadro vererek sevindiren devletimizin şu an Türkiye Şeker Fabrikası bünyesinde sürekli çalışan yaklaşık toplam 10 bin taşeronun mağdur edilmeden devlet bünyesinde istihdam edilmesidir. Bizler de yıllardır devletimizin hizmetindeyiz." dedi.