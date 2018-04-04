Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi Kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Çarşamba Şeker Fabrikası şu anda zarar ediyor. Neden zarar etmesin ki. Fabrika çalıştırılmıyor, onun için zarar ediyor." dedi.

Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki göstermek amacıyla Çarşamba Şeker Fabrikası önünde yaptığı açıklamada, 45 gündür yollarda olduklarını, bugün 24'üncü fabrikayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Fabrikayı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu, kendisini minnetle andıklarını dile getiren Ağbaba, "Zarar ediyor diyorlar. Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor, iftira ediyor. Çarşamba Şeker Fabrikası şu anda zarar ediyor. Neden zarar etmesin ki. Fabrika çalıştırılmıyor, onun için zarar ediyor." diye konuştu.

Şeker pancarına da önce kota konulduğunu, ardından üretimin tamamen bitirildiğini iddia eden Ağbaba, "Şimdi de fabrikayı kapatmak istiyorsunuz. İşlerin bu hale gelmesi mevcut hükümetin yanlış tarım politikaları yüzündendir. Şu anda üçüncü havaalanı yapılıyor ve firmanın bir yıllık kirası 1 milyar avro. 2 sene boyunca bu firmadan kira alınmayacak, yani yaklaşık 10 milyar lira alınmayacak. Bu da Türkiye'deki 28 şeker fabrikasının iddia edilen zararını 352 yıl karşılıyor. O zaman bu fabrikaları kapatacağınıza kirayı alın." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, CHP Samsun milletvekilleri Hayati Tekin ve Kemal Zeybek, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Saadet Partisi Samsun İl Başkan Yardımcısı Necati Yusufoğlu, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, Şeker-İş Sendikası Çarşamba İlçe Başkanı Sinan Türe ile vatandaşlar katıldı.