Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi Kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Çorum'da düzenleyecekleri Şeker Mitingi'nin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki göstermek amacıyla Çarşamba Şeker Fabrikası önünde yapacakları basın açıklaması için parti otobüsüyle Samsun'a giden Ağbaba, Çorum'a uğradı.

Hürriyet Meydanı'nda CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Ağbaba ve beraberindekiler, meydandaki parkta vatandaşlarla sohbet etti.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını protesto etmek amacıyla Çorum'da 7 Nisan Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı Şeker Mitingi düzenleyeceklerini hatırlatan Ağbaba, vatandaşları mitinge katılmaya davet etti.

Mitingin yapılacağı Hürriyet Meydanı'nda da inceleme yapan Ağbaba, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Ağbaba, şekeri bir Türkiye meselesi olarak gördüklerini ifade ederek, özelleştirme yanlışının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Karara tepki göstermek amacıyla yaklaşık bir aydır şeker fabrikalarının bulunduğu illeri gezdiklerini anlatan Ağbaba, "Cumartesi günü Çorum'da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı, bütün siyasi partilerin davetli olduğu bir miting gerçekleştireceğiz. Bu satış gerçekleşirse Türkiye, geri dönülmez bir sürece girer. Bu, durdurulmalı." diye konuştu.

Ağbaba, daha sonra kentten ayrıldı.