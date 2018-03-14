Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi Kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Millilik ve yerlilik bu toprakların yetiştirmiş olduğu en milli ürüne sahip çıkmakla olunur." dedi.

Türkiye genelindeki 14 şeker fabrikasının satışı için ilana çıkılması kararı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba başkanlığında milletvekillerinden kurulan komisyon, Muş Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.

Ağbaba, şeker fabrikalarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, özelleştirilmelerine karşı olduklarını söyledi.

"Millilik ve yerlilik bu toprakların yetiştirmiş olduğu en milli ürüne sahip çıkmakla olunur" diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bundan daha yerli, milli bir şey var mı? O nedenle buna herkesin karşı çıkması gerekiyor. Kim kurdu bu fabrikaları onları hep birlikte analım. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz, İsmet İnönü'yü rahmetle anıyoruz, Adnan Menderes'i rahmetle anıyoruz, Süleyman Demirel'i rahmetle anıyoruz, Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz, Bülent Ecevit'i rahmetle anıyoruz, Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz.

Bu ismini saydığım insanların ortak özelliği ne biliyor musunuz? Kimisi sağcı, kimisi solcu, kimisi muhafazakar, kimisi liberal. Ortak özellikleri ne? Hepsinin ortak özelliği iktidara geldiklerinde yapmış oldukları ilk şey şeker fabrikası açmak."