Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon, Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Türkşeker'e ait Afyon Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 15.30'da, Burdur Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 16.30'da ve Elbistan Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 17.30'da ÖİB binasında yapılacak.