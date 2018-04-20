Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birlikte özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) internet sitesinde yer alan ilana göre, Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları birlikte "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Fabrikalar için 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

İhalede, geçici teminat tutarı 4 milyon lira, şartname bedeli 10 bin lira olarak belirlendi.

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları için daha önce ayrı ihaleler açılmış, Erzurum'daki fabrika için teklif gelmemişti.