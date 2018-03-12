Şeker Fabrikalarının Özeleştirilmesi Kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şekeri savunmanın vatanı savunmak olduğunu söyledi.

Erzincan Şeker Fabrikası'nın önünde toplanan bir grup, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamından çıkarılması için slogan atarak pankart açtı.

Gösteriye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, fabrikaların kurulmasında şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ağbaba, Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı bir konuşmasındaki 'Şeker fabrikalarını özelleştirilecek ama kapanmayacak' sözüne "Ben de bir çağrı yapıyorum buradan. Sayın Başbakan gel, birlikte şeker fabrikalarını değil, geçmişte özelleştirilen bütün kurumları gezelim. Gel, Et Balık Kurumu'nu gezelim. Gel Tekel'i gezelim. Gel Sümerbank'ı gezelim. Gel yem fabrikalarını gezelim. Gel bir bakalım o özelleştirdiğiniz fabrikaların yerinde ne var." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, tüm fabrikaların yaklaşık 31 milyon lira zarar ettiğinin söylendiği 80 milyona bölündüğünde ise kişi başı 35 kuruş düştüğünü ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepiniz birer lira verir misiniz, beşer lira verir misiniz, onar da verirsiniz. Ben biliyorum buradan çağrı yapsam Türkiye'de insanlar bileziğini verir, küpesini verir elindeki servetini verir. Niye? Bu fabrikalar yabancıya satılmasın diye. Eğer çok zarar ediyorsa bu zararı karşılamaya hazırız."

Ağbaba, doğuda fabrikalar olmazsa başka hiçbir şeyin olamayacağını, Erzincan'da özelleşen iplik fabrikasının yerinde depo olduğunu, Et Balık Kurumu'nun yerinin boş olduğunu, ayakkabı fabrikasının yerinde olmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Et balığı özelleştirdik. Eti Erzurum büyüklüğündeki Sırbistan'dan ithal ediyoruz. Tekel'i özelleştirdik, sigarayı da ithal ediyoruz. Yem fabrikalarını özelleştirdik, samanı ithal ediyoruz.Şeker fabrikalarına sahip çıkmamız gerektiğini söylüyorum. Şekeri savunmak vatanı savunmaktır. Şekeri savunmak kendi çocuklarımızı savunmaktır. Şeker fabrikaları dedenizin babanızın alın teriyle kuruldu." dedi.

Gösteriye, Ağbaba'nın yanı sıra CHP milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.