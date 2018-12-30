"Şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkartılmalı"
Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.
Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com