"Şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkartılmalı"

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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