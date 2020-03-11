Şeker Dükkanı Filmi
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Kırklareli, Yeni Delhi, Hindistan, İstanbul, Sinema

Şeker Dükkanı Filmi

Şeker Dükkanı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeker Dükkanı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Şeker Dükkanı Filmi

Annesi bir Türk olan Raja, Hindistan’ın en zengin adamlarından birinin 23 yaşındaki oğludur. Yeni Delhi’de yaşamaktadır. Bunalım ve depresyon ile boğuşan, hayata küskün Raja aldığı bir haber üzerine hayatını tamamen değiştirmek için çocukluğunun geçtiği İstanbul’a doğru yola çıkar. Amacı kimsenin desteği olmadan sıfırdan bir iş kurmaktır.

Annesini ve babasını küçük yaşta kaybetmiş 22 yaşındaki Nazlı, Kırklareli’nde yaşamaktadır. Rahmetli annesi hayatta iki şeye tutkundur: Türk diziler ve İstanbul. Çocukluğu dizilerle geçen Nazlı, -hiç sevmese de- dizi uzmanı olup çıkmış, ama kıskandığı yegâne şey olan İstanbul ile asla yüzleşmemiştir. İstanbul ona göre annesinin biricik sevgilisidir.

Nazlı’nın küçük zevkleri vardır. Makarna pişirmek ya da pide yemek gibi. Ama en büyük arzusu bir şeker dükkânındaki tüm şekerleri alıp, çocukları oraya salmak ve şeker yemelerini izlemektir. Bir gün fırsat ayağına gelir. Annesinin eşyaları arasından bir not çıkar. Bu notun aile içinde nesillerdir anlatıla gelen Paşa Dede’nin definesini gösteriyor olabileceğini düşünerek definenin bulunduğu İstanbul’a doğru yola çıkar.

Birbirine yabancı iki genç İstanbul’da önce eğlenceli, sonra gözyaşı dolu bir maceraya atılacaklardır.

Yönetmen: Ahmet Ziya Sekendiz

Senaryo: Ahmet Ziya Sekendiz

Oyuncular: Olca Karasoy, Mustafa Kadir Çelik, Süleyman Turan, Gülseren Öten, Burak Arı, Ahmet Kemal Güner, Ahmet Emanet, Gülşan Karademir, Fehmi Demirbağ, Osman Şahap Sekendiz, Sadiq İbrahimli, Bülent Gök, Yunus Emre Uyanık, Taner Görgülü, Semih Göncü, Yakup Şeker, Şebnem Armağan, Ayşenur Kocaman, Hülya Altınay, Elif Nazlı Altınay, Ali Berdan Karasoy, Erhan Ayhan, Berkan Parlar, Dilara Ortagüz, Demirhan Kadıoğlu

Filmin Türü: Müzikal

Orijinal Adı: Şeker Dükkanı

Yapımcı Firma: Merlin Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: Merlin Yapım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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