Şeker'den İzmit'in Kurtuluşu mesajı

AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkan Vekili İlyas Şeker bir mesaj yayınlayarak, İzmit'in kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

Yunanlılar tarafından işgal edilen İzmit'in 28 Haziran 1921 günü Türk ordusunun kente yeniden girişi ile düşman işgalinden kurtarılışının 98'inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker bir kutlama mesajı yayınladı. Milletvekili Şeker, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İzmit'imizin kurtuluşunun 98'inci yılını kutluyoruz. Ecdadımızın canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği şehirde gurur ile yaşıyoruz. 28 Haziran, dört bir yanı işgal altındayken yokluklar içinde var olma savaşı veren bir halkın adeta küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen bir tarihtir. İzmit; cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren genç, eğitimli ve üretken nüfusuyla Türkiye'nin gelişmesine ve büyümesine öncülük etmiştir.

İzmitli hemşehrilerimiz bir karış vatan toprağı için canını seve seve verir. İşte bu millet bu şuurla ülkesine, bayrağına, dinine sahip çıkmış, düşmana çiğnetmemiştir. Bu vesile ile Kocaeli'nde kahramanca mücadele eden; Fatma Seher, Yahya Kaptan'ı, Servetiye kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Bu düşüncelerle İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü can-ı gönülden kutluyorum.

Bu özel günde bizlere düşen en büyük görev; bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha ilerlemiş ve daha mutlu geleceğe taşımaktır. Türk Milleti'nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürkve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Bültenler