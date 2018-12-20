'Şeker Çocuklar' İçin Çok Özel Gece

Gecede çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği, tip 1 diyabet ile mücadele eden çocukların ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına yaptığı organizasyonlarla farkındalık yaratıyor. Bu kapsamda son olarak Gold Otel'de düzenlenen gecede elde edilen gelirle, ailelerinin maddi imkânı yetersiz olan tip 1 diyabetli 3 çocuğun yaşam kalitesini artırmak adına insülin pompası alınacak. Dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği geceye katılanlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Dernek Başkanı Yadigar Aydın, kendi çocuğunun da tip 1 diyabetli olduğunu belirterek, "Yola çıkış amacım, çocuğumun kendini yalnız hissetmemesi ve diyabetli arkadaşlarının olmasıydı. Nilüfer Belediyesi'ne başvurdum. Bizi geri çevirmediler. Bir yemek düzenledik. Oraya gelen diyabetli çocukların aileleriyle bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Güzel bir ekip olduk. Dernek olmaya karar verdik. 2015'te derneğimiz kuruldu. Ardından projeler yapmaya başladık. Amacımız, tip 1 diyabet ile mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak, günlük yaşamdaki engellerini kaldırmak ve toplumu bilinçlendirmek. Eşlerimiz bize çok destek verdi. Şu an 45 üyemiz var. Ancak sosyal medyada 1500 üyeye sahibiz. Üye olma noktasında çok baskı yapmadık, insanların etkinliklere katılmak için üye olmalarına gerek yok. Bu gecede elde edeceğimiz gelirle de ailesinin maddi imkânı bulunmayan 3 çocuğumuza insülin pompası alacağız. Dernek olarak yardıma ihtiyacı olan çocuklarımız için böyle organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. Bu gecede bizi yalnız bırakmayıp destek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Kuruluşundan itibaren derneğe büyük destek veren ve gecede sahne alarak çocuklara sürpriz yapan U.Ü. Çocuk Endokrinolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Eren de, yıllardır diyabetli çocukların tedavileri ile uğraştığını dile getirerek, "Derneğin kurucu üyesiyim ve dernek olarak diyabetlilere her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Aileler için seminerler düzenledik. Yalnız olmadıklarını hissetmeleri adına çocuklar için şenlikler yaptık. Şimdi de ailelerin birlikteliği için bu güzel geceyi organize ettik. Diyabeti bir hastalıktan ziyade yaşam biçimi olarak kabul ediyoruz. Düzenli ve dengeli beslenme ve buna uygun insülin tedavisi ile her şey yoluna girebiliyor. Diyabette erken tanı çok önemli. Aileler bazı belirtiler için duyarlı olmalı. Çok su içme, çok idrara çıkma, hatta daha önce altını ıslatmayan çocuğun bu şikâyetinin ortaya çıkması ve kilo kaybı gibi belirtilerde mutlaka uzmana başvurmalılar" dedi.

Kaynak: Bültenler