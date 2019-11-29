Şeker Çocuk Filmi
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Şeker Çocuk Filmi

Şeker Çocuk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeker Çocuk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

29.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:58
Şeker Çocuk Filmi

Alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatacak film, genel hatlarıyla Shia LaBeouf’ın hayatından uyarlanıyor.

Yönetmen: Alma Har'el

Senaryo: Shia LaBeouf

Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, Byron Bowers, Laura San Giacomo, FKA Twigs, Natasha Lyonne, Maika Monroe, Clifton Collins Jr., Mario Ponce, Martin Starr, Haylee Sanchez, Giovanni Lopes, Dorian Brown Pham, Greta Jung, Craig Stark, Graham Clarke, Kevin Dunigan, Carlos Rosendo, Leana Chavez, Paulina Bugembe, Ben Maccabee, Chala Savino, Debra Jones, Isabel Wang

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Honey Boy

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 94 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 07.02.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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