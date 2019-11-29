Şeker Çocuk Filmi
Şeker Çocuk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeker Çocuk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatacak film, genel hatlarıyla Shia LaBeouf’ın hayatından uyarlanıyor.
Yönetmen: Alma Har'el
Senaryo: Shia LaBeouf
Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, Byron Bowers, Laura San Giacomo, FKA Twigs, Natasha Lyonne, Maika Monroe, Clifton Collins Jr., Mario Ponce, Martin Starr, Haylee Sanchez, Giovanni Lopes, Dorian Brown Pham, Greta Jung, Craig Stark, Graham Clarke, Kevin Dunigan, Carlos Rosendo, Leana Chavez, Paulina Bugembe, Ben Maccabee, Chala Savino, Debra Jones, Isabel Wang
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Honey Boy
Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 94 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 07.02.2020
Şeker Çocuk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.