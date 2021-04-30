Şeker ameliyatlarında patlama, kısıtlamada randevuların hepsi doldu

Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük bölümünü diyabet hastaları oluşturuyor. Bu nedenle Kovid-19 olmaktan korkan şeker hastaları 17 günlük kısıtlamada ameliyat olmak tüm randevuları doldurdu.

Şeker hastalarının Kovid-19'a karşı herkesten daha dikkatli olması gerektiğini belirten Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Alper Çelik, "Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı gibi Kovid-19 en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor. Koronavirüs ayrıca şekeri yükseltiyor. 120 olan şeker koronavirüs geçirende 175'lere kadar çıkıyor" dedi.

Kovid-19'dan korkan şeker hastalarının ameliyatlara büyük ilgi gösterdiğini aktaran Çelik, "Kısıtlamayı fırsat bilen ameliyat randevusu aldı. Şimdiden tüm günler doldu. Biz de korona olmayın, ameliyat olun diyerek hastalarımızı teşvik ediyoruz" diye konuştu.

4 katına çıktı

Dünya Sağlık Örgütü'nün de diyabet konusunda uyarı yaptığını aktaran Çelik, "Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktı. Erken ölme riski düşeceğine artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık olarak dikkat çekildi. Ayrıca DSÖ'nün de açıkladığı gibi Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var" dedi.

İki kat dikkatli olsunlar

Çelik, diyabet hastası olup koroner damar hastalığı bulunanların ise iki kat dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak "Çünkü bu hastalık, damar tıkanıklığı nedeniyle de insanların hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Bu nedenle özellikle de kabinde stent olanlar, kalp ameliyatı geçirenler özen göstermeli" ifadelerini kullandı.

Diyabet hastalarının kan şekeri regülasyonuna dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Çelik, "Maske, mesafe, hijyen gibi herkesin uyması gerekenlerin yanı sıra sağlıklı yemeğini, egzersizini, ilaçlarını ihmal etmemeli. Damar hasarı varsa doktor önerisiyle kan sulandırıcı ilaçlarını kullanmalılar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler