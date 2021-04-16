Seka Park'ta laleler çiçek açtı
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Seka Park'ta laleler çiçek açtı

Seka Park'ta laleler çiçek açtı
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayında diktiği laleler çiçek açtı. Oluşturulan figürlerle vatandaşlara sosyal mesaj verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sekapark'a 115 bin adet lale dikimi gerçekleştirmişti. Kasım ayında dikilen laleler çiçek açtı. Oluşturulan figürlerle vatandaşlara sosyal mesaj verildi.

KASIM AYINDA EKİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde Kasım ayında lale ekimi gerçekleştirmişti. Kocaeli'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark'tan başlatılan çalışma kapsamında toprak ile buluşan lale soğanları çiçek açtı. Rengârenk lalelerle baharı karşılayan Sekapark'ta oluşturulan figürlerle vatandaşlara sosyal mesaj verildi.

SOSYAL MESAJLI FİGÜRLER

Sekapark'a ekilen farklı renklere sahip 115 bin lale kenti süsledi. Park ve Bahçeler ekiplerince hazırlanan lale figürleri de ortaya çıktı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmasıyla oluşturulan figürler arasında Türkiye, Mutlu şehir Kocaeli ve Pandemi süreci nedeniyle sosyal mesaj içeren TMM yazısı ortaya çıktı.

Kaynak: Bültenler

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