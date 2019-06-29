SEKA Kağıt Müzesi yaz akademisi programları belli oldu

Yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Kağıt Müzesi'ndeki etkinlik programları belli oldu.

Kağıt Müzesi bünyesindeki birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları ile yaz boyunca çocukları ağırlamaya hazır. İki farklı konsepte gerçekleşecek etkinliklerde 4 gün süren akademi grupları serisinin yanı sıra tek günlük atölyeler de yaz boyunca tercih edilebilecek. Kağıt Müzesinde kış etkinlikleri çerçevesinde el yapımı kağıt, ahşap uygulamaları, kağıt sanatları ve karma atölye çalışmalarının yer alacağı birbirinden eğlenceli birçok atölye ile yaz tatili boyunca aktivite devam edecek. Kağıt Müzesi Yaz Akademisi programlarına 6-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA