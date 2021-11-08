SEKA Kâğıt Müzesi Koleksiyonuna yeni bağış

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Seka Kağıt Müzesi koleksiyonu bağışlanan eserler ile zenginleşmeye devam ediyor. Son olarak SEKA Kağıt Fabrikasından emekli Önder Ergün iki albüm içerisinde toplam 125 adet fotoğrafı Kağıt Müzesine bağışladı. SEKA Kağıt Fabrikasına ait inşaat fotoğraflarının bulunduğu 125 fotoğraflık albüm ilk aşamada restorasyon ve konservasyon işlemlerine tabi tutulacak. Bu işlemlerin ardından fotoğraflar Kağıt Müzesi envanterine kaydedilecek. Envantere giren fotoğraflar müze içerisinde uygun olan vitrinlerde ziyaretçiler için sergilenecek.

SEKA KAĞIT MÜZESİ

SEKA Kağıt Müzesi'nde ziyaretçiler Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebiliyor. Her yönüyle kağıdı, kağıdın tarihini ve üretim süreçlerini keşfedebildikleri müze salonlarıyla farklı yaş gruplarından oluşan ziyaretçilere çağdaş bir sergileme yaklaşımıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde açık olan müze, 08: 30-17: 30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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