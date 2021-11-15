Seka Kağıt Müzesi asitsiz kâğıt üretimi yapıyor

İSTANBUL (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Seka Kağıt Müzesi klasik bir müze formatının dışında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kağıt Müzesindeki El Yapımı Kağıt Atölyesinde hayata geçen "Asitsiz Kağıt" üretimi deneme çalışmasıyla, özellikle Kağıt Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarlarında tarihi eserlerin onarımı için kullanılan asitsiz kağıt ihtiyacının üretimi amaçlanıyor.

SONUÇLAR BAŞARILI

İstanbul Üniversitesi'nden temin edilen Kenevir ve Linter, Kağıt Müzesi'nden temin edilen Mitsumata bitkileri, Kağıt Müzesi Pişirme Laboratuvarı'nda çeşitli kimyasallar ile yüksek sıcaklık ve basınç altında pişirme işlemleri gerçekleştirilip selüloz elde edildi. Elde edilen selüloz asitsiz özellikte olup 7. 06-7. 09 arasında pH sonucu çıktı.

RESTORASYONDA KULLANILDI

Elde edilen kağıt hamurlarının hazırlanma aşamalarına ise İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarında devam edildi. Çeşitli dövme derecelerinde kağıt hamurlarından Rapid-Kothen cihazında el yapımı kağıtlar yapılırken, bu kağıtlara çeşitli direnç testleri uygulandı ve kağıtlar arasında kıyaslama yapıldı. Üretilmiş olan Asitsiz Kağıt örnekleri İstanbul'da bulunan Atatürk Kitaplığı - Restorasyon ve Konservasyon laboratuvarında uzman restoratörler tarafından eserlere uygulanarak restorasyon işlemi gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİYOR

Atatürk Kitaplığındaki uzmanlar, "Asitsiz Kağıt" üretimi projesinin, önümüzdeki yıllarda tam olarak hayata geçirilmesiyle, şimdilik sadece yurt dışından temin edilebilen bu kıymetli kağıdın ülkemizde de üretilmesinden büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, çalışmalarından ötürü Kağıt Müzesine teşekkür etti.

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