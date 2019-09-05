Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası başladı

05.09.2019 21:39

Amasya'da Milli Mücadele'nin 100. Yılı kapsamında Şehzadeler 3'e 3 sokak basketbol turnuvası Yavuz Selim Meydanı'nda başladı.



Basketbol alt yapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği, Amasya Basketbol İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği turnuvaya 12 takım katıldı.



5-8 Eylül arasında devam edecek turnuvaya 36 sporcu mücadele edecek. Kıran kırana geçen turnuvanın açılış maçı Team Harlem ile Yemen Kahvesi arasında oynandı.



Yemen Kahvesi Team Harlem'i 19-7 mağlup etti. Vatandaşlar da şehir merkezinde yapılan turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.



Amasya Basketbol İl Temsilcisi Rafet Demir, "2018-2019 sezonu faaliyet programı gereği sokak basketbolu turnuvası düzenlemekti gayemiz, çocuklarımıza burada basketbol oynatmak. Basketbolu sevdirmek, alt yapıyı daha güçlü hale getirmek için Şehzadeler 3*3 basketbol turnuvası adı altında bu sene ilkini düzenledik. Bundan sonra 12-22 Kültür Sanat haftası içerisinde her sene geleneksel olarak bu turnuvayı düzenlemek" dedi.



Turnuvayı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş izledi.



Vali Varol, Emniyet Müdürü Bulut ve İl jandarma Komutanı Yıldız da basket atmayı da ihmal etmedi.



Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Basketbol İl Temsilciliğimiz malumunuz Milli Mücadele'nin 100. yılında yıl boyu etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda böyle bir etkinlik düzenlemeyi düşündüler, planladılar ve 12 takımın katılımıyla 3'er kişilik tek pota bir street ball turnuvası düzenlemiş oldular. Biz de bugün geldik gençlerle birlikte olduk. Arkada gördüğünüz gibi çok da keyifliler arkadaşlar, çok da güzel mücadeleler oluyor. Böyle tarihi bir mekanda, böyle bir ambiyansta Amasya'nın şehir meydanında, Harşena Dağı'nın kalenin ön tarafında bir taraftan böyle sportif bir etkinlik düzenlenmesi de çok etkileyici bir manzara oluşturuyor. Ben emeği geçen arkadaşları ve katılımcı gençleri tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.



Şehir meydanında bugün başlayan turnuva 3 gün sürecek. - AMASYA

Kaynak: İHA