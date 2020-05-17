Şehzadeler şehri güllerle renklendi Şehzadeler Şehri Amasya'da güllerin açmasıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

Şehzadeler Şehri Amasya'da güllerin açmasıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

Amasya'da Yalıboyu evlerinin ve Harşena Dağı'nın karşısındaki Şehzadeler Gezi yolunda güllerin açmasıyla güzel manzara oluştu.

Bazı vatandaşlar güllerin önünde fotoğraf çekti, manzaranın tadını çıkardı.

Manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlardan Ziraat Mühendisi Necibe Demirtaş, güllerin her senekinden daha güzel açtığını, insanların fazla dokunmadığı için bu sene daha gür çıktığını söyledi.

Demirtaş, koronavirüs dolayısıyla insanların evden çıkmamasının doğaya yaradığının altını çizerek, "Ekolojik denge birazda kendini yeniliyor gibi bizim için bu virüs belki çok kötü olmuş olabilir ama doğa için iyi oldu gibi duruyor." dedi.

Kaynak: AA