Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA - Haberler | Güncel
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık

AMASYA'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, kamuoyunun dikkatini çekmek için tarihi mekanlar mavi ışıkla aydınlatıldı.

AMASYA'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, kamuoyunun dikkatini çekmek için tarihi mekanlar mavi ışıkla aydınlatıldı.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından dün akşam Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı gibi tarihi mekanlar mavi ışıkla aydınlatıldı. 8 bin 500 yıllık tarihiyle birçok medeniye ev sahipliği yapan kentte, Yeşilırmak kenarına dizilen yalı boyu evleri de mavi ışıklarla aydınlatılarak otizme dikkat çekildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile kimsenin olmadığı kentte tarihi alanların dışında birçok yapıda da ışıklandırmalar mavi olarak yandı.


Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Haydar Akar Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 08:56:53. #1.16#
title