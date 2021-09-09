Şehzadeler Konağı, Sezai Karakoç Kültür Evi'ne dönüşecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde bulunan Şehzadeler Konağı'nı Sezai Karakoç Kültür Evi yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde bulunan Şehzadeler Konağı'nı Sezai Karakoç Kültür Evi yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi yapıları işlevlendirerek, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak mekanlar olarak kullanılması amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yapıldığı dönemden bu yana eğitim ve öğretimin odağı olan ve Diyarbakır'ın sivil mimarinin önemli örneklerinden Şehzadeler Konağı'nın onarılarak kentin kültür hayatına katkı sunması için proje hazırladı.

Konak hazırlanan projeyle, Diyarbakırlı şair Sezai Karakoç'un adıyla anılacak, tematik edebiyat ve kültür evi haline getirilecek.

Edebiyat tutkunlarının bir araya geleceği şiir dinletileri, kitap değerlendirmeleri, söyleşi ve panellerin yapılacağı, şair ve yazarların ağırlanacağı konak, sözün sanatla buluştuğu bir mekan olacak.

Şehzadeler Konağı'nın kültür evine dönüştürülmesi için de 31 Ağustos'ta ihale yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin