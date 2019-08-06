Şehzadeler Karma OSB'si için bütün hazırlıklar tamamlandı

06.08.2019 12:04

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesinde bin 800 dönümlük bir alanda Karma OSB kurulması için bütün altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, bayramdan sonra da dosyalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ileteceklerini açıkladı.

Şehzadeler Belediyesi Ağustos Meclis Toplantısı Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan toplantıda müjdeler de peş peşe geldi.

Şehzadeler'de bayram tedbirleri alındı

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, önce yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle belirlenen kurban kesim yerleri ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi, ardından meclis üyeleriyle vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi personellerine de maaş müjdesi vererek, "Bu ay 11-14 Ağustos tarihlerinde mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Kurban Bayramı'nın kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini, milletimizin ve tüm İslam Aleminin yakınlaşmasına vesile olmasını, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram vesilesiyle Alaybey, Perşembe ve Nurlupınar pazar yeri kurban kesim alanları olarak ekiplerimizce belirlendi. Vatandaşlarımız kurbanlarını bu alanlarda kesebilecek. Arkadaşlarımız halkımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldı ve bayram süresince de görevlerinin başında olacak. Bu vesileyle başta siz değerli meclis üyelerimiz olmak üzere, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Personelimizin bayram sonrasında ödenmesi gereken bu ayki maaşlarını da bayram öncesi 9 Ağustos Cuma günü hesaplarına yatıracağız." dedi.

Şehzadeler'e OSB geliyor

Şehzadeler Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik'in bir diğer müjdesi de Şehzadeler halkı ve sanayicisi için oldu. Başkan Çelik, "Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konuyla ilgili ilk defa bir açıklama yapmak istiyorum" diyerek, Şehzadeler'e bir karma OSB kurulması için çalışma yapıklarını ve bu çalışmada da sona geldiklerini açıkladı. Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Sancaklıbozköy Mahallemizde yaklaşık bin 800 dönümlük belde belediyesi zamanında sanayi imarı yapılan bir yer vardı. Fakat binlik düzenlemesi nedeniyle açılan dava sonucunda, binlik kısmı iptal edilmiş, yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Biz geçen dönemden beri burasıyla ilgili ciddi araştırmalar ve çalışmalar yaptık. İstedik ki düzenli bir yer olsun. Düzensiz bir sanayi yapılaşması beraberinde, başta çevresel olmak üzere, birçok sorunu getiriyor. Malumunuz bugün Muradiye'de kurulan OSB'nin ıslah edilebilmesi için yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz böyle bir durumun oluşmasını istemediğimiz için işi baştan sıkı tuttuk. Bütün dosyalarımız hazırlandı, raporumuz yazıldı, talepleri topladık. Ticaret Odası da geçtiğimiz ay meclisinde konuyla ilgili kararı aldı. Nasip olursa bayramdan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da başvurarak, Şehzadeler ilçemize bin 800 dönümlük bir karma OSB kurulması noktasında girişimlerde bulunacağız. Süreçte desteklerini esirgemeyen valimize, vali yardımcımıza, kaymakamımıza, kurum müdürlerimize, ticaret odamıza teşekkürü bir borç biliyorum. Altyapı çalışmalarını yaptığımız için inanıyorum ki hızlı bir şekilde, çevreye zarar vermeyecek, ilçemizin istihdamına, gelişimine katkı sağlayacak bir OSB'yi ilçemize kazandırmış oluruz. İzmir - İstanbul otoyolunun yanı başında lokasyon olarak son derece uygun bir yer. İnşallah tamamlamayı Allah nasip eder. Ülkemiz ve Manisamız için hayırlı olsun."

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddeler görüşülerek, karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısının 6 Eylül 2019 tarihinde saat 18.00'da yapılmasına karar verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA