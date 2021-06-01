Şehzadeler'in Yatırımları Görüşüldü
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Şehzadeler'in Yatırımları Görüşüldü

Şehzadeler'in Yatırımları Görüşüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Şehzadeler ilçesine yapılacak olan eğitim yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya makamında, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin'i ağırladı. Ziyarette ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni binasında hizmet vermeye başlamasından dolayı hayırlı olsun dileklerinin de iletildiği ziyarette Şehzadeler ilçesine yapılacak olan eğitim yatırımları da masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette içinde bulunulan Pandemi sürecinde özellikle eğitim yatırımlarının aksamadan devam etmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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