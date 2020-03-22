Şehzadeler'in sokaklarında dezenfekte çalışmaları başladı
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Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Türkiye, Güncel

Şehzadeler'in sokaklarında dezenfekte çalışmaları başladı

Türkiye'de görülen korona virüs vakalarının ardından Şehzadeler Belediyesi birçok noktada önlem çalışması başlattı.

22.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:51
Şehzadeler'in sokaklarında dezenfekte çalışmaları başladı

Türkiye'de görülen korona virüs vakalarının ardından Şehzadeler Belediyesi birçok noktada önlem çalışması başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçedeki bir çok noktada bulunan oturma banklarını sökmeye başlayan Şehzadeler Belediyesi, ana arterlerden başlayarak Şehzadeler'in cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması başlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok çalışmayı hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, bu kapsamda ana arterlerden başlayarak Şehzadeler'in cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması başlattı. Şehzadeler Belediyesi olarak korona virüse karşı ilçe genelinde birçok çalışmayı hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına almış olan Korona virüs tehlikesi maalesef ülkemizde de görülmeye başladı ve 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Ölenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Yapılan araştırmalarda bu virüs en çok 60 yaş üstünü etkiliyor. Şuan salgının merkezi konumundaki İtalya'da yapılan bir araştırmada hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 78.5 olduğu görülmüştür. Bu nedenle Şehrimizde ki yaşlılarımız başta olmak üzere zorunda olmadıkça vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyorum. Biz Şehzadeler Belediye olarak bu konuda birçok önlemimizi hayata geçirmiştik. Bu bağlamda geçtiğimiz gün önlem amaçlı olarak vatandaşlarımızın toplu halde bir arada olmaması için ilçemizde ki oturma banklarını sökmeye başlamıştık. Şimdi de yeni bir önlem olarak Şehzadelerimizin ana arterlerinden başlayarak cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması başlattık. Tüm ekiplerimiz şuan teyakkuz halinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da yetkililerin yaptığı açıklamalara riayet etmesi büyük önem arz ediyor. Milletçe bu salgının üzerinden hep birlikte geleceğiz inşallah." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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