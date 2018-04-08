Şehzadeler'in 2018 Kadını Çanakkale'ye Gezecek

Şehzadeler Belediyesinin ilçedeki kadınlar için başlattığı '2018 yılında 2018 kadınla Şehzadeler'den, Çanakkale'ye yolculuk' projesi kapsamında, Çanakkale'ye gidecek olan 400 kişilik ilk kafile Cumhuriyet Meydanından uğurlandı.

Şehzadeler Belediyesinin 2014 yılında başlattığı Kültür Gezileri projesi kapsamında bu yıl başlayan '2018 yılında 2018 kadınla Şehzadeler'den Çanakkale'ye yolculuk' projesi başladı. Manisalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında başvurusu alınan 2018 kadın Nisan ayı boyunca her hafta sonu kafileler halinde Çanakkale'ye giderek Çanakkale savaşının yaşandığı mekanları uzman rehberler eşliğinde gezme fırsatı bulacaklar.

Çanakkale'ye gidecek olan kafileyi uğurlamak üzere Cumhuriyet Meydanına gelen Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, "Başkanımızın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda başlattığımız '2018 yılında 2018 kadınla Şehzadeler'den Çanakkale'ye yolculuk' projesi kapsamında bu akşam sizleri şehitler diyarı Çanakkale'ye uğurluyoruz. Bu gezi kapsamında Çanakkale Savaşında vatanımızı müdafaa eden 253 bin şehidimizi ziyaret edecek ve savaşın yaşandığı yerleri gezip göreceksiniz. Rabbim kazası belasız bir şekilde gidip gelmenizi nasip etsin. Rabbim hayırlı yolculuklar nasip etsin inşallah" dedi. - MANİSA