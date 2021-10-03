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Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

Şehzadeler Belediyesi ve Türk Kızılayı Manisa Şubesi işbirliğiyle Dünya Yürüyüş Günü'nde "Haydi Şehzadeler Sağlıklı Yarınlara Birlikte Yürüyelim" sloganıyla bir yürüyüş etkinliği düzenlendi.

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi ve Türk Kızılayı Manisa Şubesi işbirliğiyle Dünya Yürüyüş Günü'nde "Haydi Şehzadeler Sağlıklı Yarınlara Birlikte Yürüyelim" sloganıyla bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Şehzadelerde adınlar sağlıklı yarınlar için atıldı.

Dünya Yürüyüş Günü'nde Şehzadeler Belediyesi ve Kızılay Manisa Şubesi "Haydi Şehzadeler Sağlıklı Yarınlara Birlikte Yürüyelim" sloganıyla bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Şehzadeler Park önünden başlayan yürüyüş Kızılay Kan Merkezi önünde sona erdi. Şehzadelerpark önünde kurulan standlarda Kızılay görevlileri katılımcıların boy ve kilolarını ölçerek sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Katılımcılara Kızılay tarafından adım sayar ve broşürler verilirken; Şehzadeler Belediyesi görevlilerince de şapka ve sağlık kitleri dağıtıldı. Yürüyüş öncesinde Şehzadelerparkı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte standları ziyaret etti, vatandaşları selamladı ve görevlilerden etkinlik hakkında bilgi aldı.

Etkinlik hakkında yürüyüş öncesinde bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler "Bugün 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü. Güzel bir sonbahar sabahında hareketli yaşam için Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinliğindeyiz. Yürüyüş alışkanlığını tüm halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Bundan sonra sağlıklı bir yaşam için sağlığa ve iyiliğe adım at diyoruz. Bugün bu adımı Şehzadelerpark önünden Kızılay'ın gönül dostları ile başlatıyoruz" dedi.

Katılımcıların sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yürüyüş start aldı. Kortejde Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, Kızılay gönüllüleri, sporcular ve vatandaşlar yer aldı. Şehzadelerpark önünden hareket eden kortej, müzik eşliğinde, ellerindeki dövizler ile yürüyerek Kızılay Kan Merkezi önünde yürüyüşlerini sonlandırdı. - MANİSA

Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Şehzadeler Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdü - Haberler Spor
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