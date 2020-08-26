Şehzadeler'den ovada hummalı çalışma Tarım kenti Şehzadeler ilçesinde çiftçilerin ovadaki ulaşımlarını kolaylaştırmak için 2014 yılından itibaren yol düzenleme çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor.

Tarım kenti Şehzadeler ilçesinde çiftçilerin ovadaki ulaşımlarını kolaylaştırmak için 2014 yılından itibaren yol düzenleme çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Bu sezon Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 17 mahallede 126 kilometre malzemesiz ova yolu düzenlemesi gerçekleştirirken, toplamda ulaşılan malzemeli ve malzemesiz ova yolu düzenlemesi 4 bin 100 kilometre oldu.

Kurulduğu 2014 yılından itibaren, tarım kenti olan ilçedeki ova yollarında çiftçilere kolay ulaşım imkanı sağlamak için düzenleme yapan Şehzadeler Belediyesi, çalışmalarını bu yıl da devam ettiriyor. Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, bu yıl sezon içinde yaptıkları malzemesiz ova yolu düzenleme çalışmaları 17 mahallede 126 kilometreyi buldu. Çalışmalar Çavuşoğlu, Tilkisüleymaniye, Aşağıçobanisa ve Karayenice mahallelerinde sürdürülürken; malzemeli ve malzemesiz şekilde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam ulaşılan rakam ise 4 bin 100 kilometre oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlatmış olduğumuz ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl da ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları ve ürünlerini de pazara rahatlıkla götürebilmeleri için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ile 4 bin 100 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz şu günlerde de Çavuşoğlu, Tilkisüleymaniye, Aşağıçobanisa ve Karayenice mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ova yollarındaki düzenleme çalışmalarımız çiftçilerimizin çalışma sezonunun sonuna kadar devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA