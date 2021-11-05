Şehzadeler'den 45 yıllık soruna neşter

Arazilerine gitmek için fazladan 5 kilometre yol gitmek zorunda kalan Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki çiftçiler için harekete geçen Şehzadeler Belediyesi, 45 yıllık sorunu bağlantı yolu açarak çözüme kavuşturuyor.

Tarım kenti Şehzadeler'de çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlalarına rahat ulaşmaları için sayısız çalışmayı hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki çiftçilerin 45 yıllık sorununa da neşter vurdu. Çiftçiler için ovada 4 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu düzenleme çalışması yapan ve ardından bu yıl başlattığı çalışma ile 100 kilometre ova yolunu soğuk asfaltla buluşturarak ovadaki zorlu ulaşımı konfora dönüştüren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de uzun yol sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki çiftçilerin arazilerine gitmek için fazladan 5 kilometre gitmek zorunda kalması üzerine çalışma başlatan belediye, açtığı ara bağlantı yoluyla mesafeyi 1 kilometreye düşürdü. 45 yıllık sorunlarına neşter vurulması bölge çiftçisini bir hayli memnun ederken, çiftçiler memnuniyetlerini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ederek ifade etti. - MANİSA