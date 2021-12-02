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Şehzadeler'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yalnız yaşayan 94 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yalnız yaşayan 94 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tunca Mahallesi 3000 Sokakta bulunan apartmanın sakinleri, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Eve giren polis, evde yalnız yaşayan 94 yaşındaki Ruşen Özkan'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 10 gündür haber alınamadığı belirtilen Özkan'ın cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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