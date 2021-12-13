Şehzadeler'de vitamin şişesinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Haberler
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Şehzadeler'de vitamin şişesinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Şehzadeler'de vitamin şişesinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Afganistan uyruklu K.U'nun (74) Peker Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, vitamin şişesi içerisine gizlenmiş 5 sentetik ecza hap ele geçirildi.

K.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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